Злостных нарушителей можно направлять из колоний в тюрьмы неоднократно — Верховный суд РФ
13:00 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Злостных нарушителей порядка в исправительных колониях можно направлять в тюрьму, ужесточая им режим содержания, неоднократно. Это разъяснил Пленум Верховного суда России в принятых дополнениях в постановление 2014 года «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений».
Статья 78 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ предусматривает возможность изменения судом вида исправительного учреждения. В зависимости от поведения осужденного и его отношения к труду режим содержания ему может быть смягчен или ужесточен. «Разъяснить судам, что по смыслу положений <…> УИК РФ в случаях перевода осужденного, являющегося злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, из исправительной колонии общего, строгого или особого режима в тюрьму такое решение может приниматься судом неоднократно в пределах срока наказания, назначенного по приговору, и каждый раз на срок не свыше трех лет», — разъяснил пленум.
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