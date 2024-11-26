Страны Европы могут создать коалицию для отправки войск на Украину — эксперт из ФРГ
16:00 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны, такие как Франция, Великобритания и Польша, могут создать добровольную коалицию по отправке своих военных на Украину в случае, если избранный президент США Дональд Трамп резко сократит военную помощь Киеву. Об этом заявил известный в ФРГ военный эксперт, профессор Университета Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в Мюнхене Карло Масала.
«Нам нужен запасной вариант на случай, если США прекратят поставлять оружие на Украину, — приводит его слова редакционное объединению RND. — Речь идет о коалиции [стран]-добровольцев, которые при необходимости были бы также готовы отправить наземные войска на Украину».
В этом отношении сейчас «многое происходит во Франции, Великобритании и Польше», в то время как «Германия остается в стороне от большинства событий», отметил Масала. Однако, по оценкам эксперта, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус «явно преследует цель вернуть Германию в [эту] игру».
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