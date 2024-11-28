В Европарламенте хотят заменить фонд мира ЕС для закупок оружия Киеву из-за вето Венгрии

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Европарламента (ЕП) выступила с инициативой создания нового формата финансирования закупок оружия для Украины из-за блокады Венгрией выделения Киеву средств из Европейского фонда мира.

«Если Европейский фонд мира останется заблокированным до следующего [декабрьского заседания] Европейского совета, необходимо немедленно создать новый формат, который будет включать только те государства-члены, которые хотят и могут оказывать военную помощь Украине», — говорится в проекте резолюции, опубликованном на сайте ЕП. Авторы документа также призывают страны ЕС «оказать активное давление» на Будапешт для прекращения блокады Европейского фонда мира.

Проект резолюции будет вынесен на голосование в Европарламенте в четверг. Данную инициативу поддержали представители основных фракций ЕП, поддерживающих подходы к украинскому конфликту главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.