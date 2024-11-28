В нескольких областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в нескольких регионах Украины, где ночью объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщили в национальной компании «Укрэнерго».

«Ночью и утром <…> были повреждены энергообъекты в нескольких регионах», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Там отметили, что введенные утром аварийные отключения продолжают действовать, обнародованные ранее графики веерных отключений не применяются.

Утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, которая длилась порядка трех часов. За это время поступали сообщения о взрывах в ряде городов, в том числе в Ивано-Франковске, Кропивницком, Луцке, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком.