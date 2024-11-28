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РФ производит в 10 раз больше ракет, чем вся НАТО, и нарастит производство — Путин

13:25 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия производит десятикратно больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. При этом Москва со следующего года нарастит выпуск таких снарядов еще на четверть, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ.

«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых», — указал президент РФ.

«В следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30%», — добавил российский лидер.

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