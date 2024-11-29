Число дезертиров в украинской армии может достигать 200 тыс. — депутат

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 200 тыс. украинских военных сбежали с поля боя начиная с февраля 2022 года. Об этом агентству Associated Press (AP) сообщил депутат Верховной рады Украины.

По его словам, это число в два раза превышает официальные данные украинской Генеральной прокуратуры. Как отметил депутат, большая часть дезертиров — недавно мобилизованные украинцы.



