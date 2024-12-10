Четверть от суммы штрафов за нарушения ПДД могут отойти в федеральный бюджет — Минфин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов РФ подготовило поправки в Бюджетный кодекс России, при которых 25% средств от штрафов за нарушение ПДД будут направлены в федеральный бюджет — сейчас регионы получают 100% от суммы этих штрафов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект поправок.

Уточняется, что проект поправок подготовлен ко второму чтению правительственного законопроекта, вносящего изменения в Бюджетный кодекс. Он был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 9 декабря. Информацию также подтвердил источник издания в кабмине.