Снаряды на Западе подорожали в 4 раза, странам НАТО не хватит и 3% ВВП на оборону — президент РФ

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость снарядов на Западе выросла в четыре раза, поэтому странам НАТО не хватит и 3% ВВП на оборону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«А что там [на Западе] происходит? Один снаряд [калибром] 155 мм два года назад стоил 2 тысячи евро, теперь стоит 8 [тысяч евро] — в четыре раза подорожание, — сказал глава государства. — Если все будет развиваться таким же темпом, то не только 2% на оборонные расходы, на которых всегда настаивал и сейчас настаивает вновь избранный президент США господин [Дональд] Трамп, странам НАТО не будет хватать, не будет хватать и 3%», — сказал глава государства.