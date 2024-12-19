Каллас считает, что преждевременные переговоры с РФ станут «плохой сделкой» для Украины
17:00 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Преждевременные переговоры между Украиной и Россией станут «плохой сделкой» для Киева. Такое мнение высказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
«Любые переговоры слишком скоро будут плохой сделкой для Украины», — сказала она.
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