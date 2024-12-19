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Министр ВВС США рассказал о том, какие на страны будет обращено внимание комических сил в первую очередь

20:10 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космические силы и ВВС США намерены концентрировать в перспективе внимание в первую очередь на Китае, а затем на России. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Он отметил, что, начав работу на своем нынешнем посту в 2021 году, поинтересовался прежде всего у руководства, на какие потенциальные военные конфликты следует ориентировать ВВС и Космические силы. «Ответ был: агрессия Китая, за которой следует, видимо, агрессия России. <…> Мы больше беспокоимся о первой, чем о втором. Украина изменила наши точки зрения», — утверждал министр ВВС.

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