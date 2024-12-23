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Глава МИД Турции не исключает конфликт между Израилем и Ираном

19:00 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что не исключает военный конфликт между Израилем и Ираном. При этом в Тегеране не хотят войны с Тель-Авивом, сказал Фидан в интервью французской телекомпании France 24.

«Вероятность конфликта существует. Единственное, что я знаю, это то, что иранцы не хотят такой войны, они не хотят большого конфликта. Мы встречаемся с нашими иранскими друзьями, и эту информацию я получаю непосредственно от них», — приводит слова Фидана газета Star.

На вопрос телекомпании, беспокоит ли его возможность войны между Израилем и Ираном, Фидан ответил: «Очень».

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