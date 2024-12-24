При поддержке Сбера в Мурманске будет построен новый аэровокзал

13:05

Новое соглашение, подписанное Сбером, ВЭБ.РФ и холдингом «Новапорт», позволит построить суперсовременный аэровокзал для жителей и гостей Мурманска. В документе прописаны условия представления синдицированного кредита на строительство аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Новый современный терминал будет построен с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования». Общая стоимость проекта составит 4,7 млрд руб.

Главным элементом дизайна нового аэровокзала станут Хибинские горы, расположенные в Мурманской области. Общая площадь терминала составит 7 065 кв. м, он сможет перевозить до 400 человек в час. Современный аэровокзал будет оборудован двумя телескопическими трапами для комфортной посадки и высадки пассажиров.

«В последние годы Мурманская область стала очень популярна среди российских граждан. Туристы едут в Арктику, чтобы увидеть северное сияние, полярные ночи, посетить Териберку, покататься на лыжах в Хибинах, побывать в Мурманске и на северной рыбалке. Многие россияне работают здесь вахтовым методом на добывающих и обрабатывающих производствах, занимаются добычей морских биоресурсов, – напомнил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Когда откроется новый современный аэровокзал, еще больше людей смогут с комфортом прилететь в Мурманск. Сбер с гордостью участвует в финансировании этого важного для региона и России проекта, потому что он ведёт к росту внутреннего туризма и развитию нашей страны».

«После завершения строительства нового терминала внутренних авиалиний и реконструкции международного аэропорт Мурманска сможет принимать до 3 млн пассажиров в год, – сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников. – Воздушная гавань будет способствовать дальнейшему экономическому росту региона, повысит его туристическую привлекательность, улучшит архитектурный облик города. Проект реализуется с помощью механизма «Фабрика проектного финансирования». В последние годы рынок синдицированного кредитования, предоставляемого несколькими банками, в основном был сформирован сделками «Фабрики».

«Аэропорт в Мурманске – воздушные ворота Арктики. Начиная с 2023 года наблюдается динамика роста пассажиропотока, основная цель проекта – увеличение пропускной способности до 400 пассажиров в час, обеспечение высокого уровня комфорта и безопасности путешественников», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.