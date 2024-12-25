Рубль немного укрепился по отношению к доллару и евро

18:00 Источник: Интерфакс

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 декабря, составляет 99,6125 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,26%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 декабря, составляет 103,9416 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,28%.