0
0
0
НОВОСТИ

Рубль немного укрепился по отношению к доллару и евро

18:00 25.12.2024 Источник: Интерфакс

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 декабря, составляет 99,6125 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,26%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 декабря, составляет 103,9416 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,28%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:43 25.12.2024
Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты из Баку в Махачкалу и Грозный
0
120
17:00 25.12.2024
Премьер Госсовета КНР: Китай и Япония должны расширять торгово-экономические отношения
0
189
15:30 25.12.2024
Ученые прогнозируют вспышку на Солнце высочайшего класса Х
0
353
15:20 25.12.2024
После крушения самолета AZAL вблизи Актау госпитализировано 29 человек - пресс-служба правительства Казахстана
0
349
15:07 25.12.2024
Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ
0
333
14:58 25.12.2024
В Москве на Цветном бульваре открыта фотовыставка «Притяжение Арктики»
0
307
14:43 25.12.2024
Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы
0
361
14:20 25.12.2024
В крушении самолета в Казахстане погибли четыре человека
0
402
14:10 25.12.2024
Планы Трампа по Панамскому каналу являются угрозой Латинской Америке - Боливарианский альянс
0
403
13:20 25.12.2024
При крушении самолета в Казахстане 10 россиян выжили - посольство
0
479

Возврат к списку