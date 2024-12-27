0
0
108
НОВОСТИ

В состав ВМС вошла атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М»

12:50 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейший атомный подводный крейсер «Архангельск» модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М»), построенный на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш», вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На предприятии ОСК „Севмаш“ состоялась церемония передачи Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки четвертого поколения проекта „Ясень-М“ „Архангельск“. Мероприятие проведено под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:30 27.12.2024
От Пентагона нет комментариев о сбитом в Запорожской области истребителе F-16
0
32
13:20 27.12.2024
Из-за проблем в Нигерии Франция хочет инвестировать в добычу урана в Казахстане
0
53
13:10 27.12.2024
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента страны Хан Док Су
0
68
11:55 27.12.2024
В Москве женщины чаще становятся жертвами телефонных мошенников
0
193
11:35 27.12.2024
Без изменения ситуации с госдолгом, США ждет банкротство - Маск
0
231
10:35 27.12.2024
ВСУ боятся прекращения помощи США и жалуются на низкий боевой дух - СМИ
0
346
10:20 27.12.2024
На месте бывшего нацистского лагеря смерти В Бресте обнаружены останки почти 40 человек
0
334
09:40 27.12.2024
Польша разрабатывает собственную баллистическую ракету - портал
0
286
09:20 27.12.2024
Британии следует стать 51-м штатом США - жерналистка The Daily Telegraph
0
281
20:45 26.12.2024
Контракта на поставку газа через Украину нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно - Путин
0
1287

Возврат к списку