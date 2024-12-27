В состав ВМС вошла атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М»
12:50 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На предприятии ОСК „Севмаш“ состоялась церемония передачи Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки четвертого поколения проекта „Ясень-М“ „Архангельск“. Мероприятие проведено под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева», — сказали в ведомстве.
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