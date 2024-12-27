В состав ВМС вошла атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М»

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейший атомный подводный крейсер «Архангельск» модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М»), построенный на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш», вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



«На предприятии ОСК „Севмаш“ состоялась церемония передачи Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки четвертого поколения проекта „Ясень-М“ „Архангельск“. Мероприятие проведено под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева», — сказали в ведомстве.



