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НОВОСТИ

В Армении из-за гололеда столкнулись более сотни автомобилей

12:25 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более сотни автомобилей столкнулись из-за гололеда в Араратской области республики, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

ДТП произошло около 08:00 (07:00 по мск) на 2-3-километровом участке автодороги Ереван — Ерасх в районе общин Масиса и Мармарашена.


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