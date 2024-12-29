В Армении из-за гололеда столкнулись более сотни автомобилей
12:25 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ДТП произошло около 08:00 (07:00 по мск) на 2-3-километровом участке автодороги Ереван — Ерасх в районе общин Масиса и Мармарашена.
НОВОСТИ
- 12:45 29.12.2024
- На Кубани спасатели и волонтеры собрали 47,5 тыс. тонн загрязненного мазутом песка
- 11:50 29.12.2024
- Гражданин РФ, обвиняемый в госизмене, признался в отправке Киеву фото нефтебаз
- 10:55 29.12.2024
- В Южной Корее число погибших в авиакатастрофе выросло до 120 - агентство
- 10:45 29.12.2024
- В течение суток ВСУ нанесли удары по 21 населенному пункту Белгородской области
- 09:45 29.12.2024
- Дети, погибшие от отравления под Красноярском, около 10 часов дышали инсектицидами
- 09:35 29.12.2024
- Греция планирует поставить 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow на Украину
- 19:40 28.12.2024
- Украина «пожаловалась» энергокомиссару ЕС на Словакию
- 19:15 28.12.2024
- Опрос показал, сколько россиян посмотрели "Итоги года с Владимиром Путиным" целиком
- 17:35 28.12.2024
- "Газпром" с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок газа в Молдавию до 0 куб. м в сутки
- 16:30 28.12.2024
- Глава Южной Осетии объяснил, почему не приходится надеяться на нормализацию отношений Цхинвала с Тбилиси
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать