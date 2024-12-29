В Армении из-за гололеда столкнулись более сотни автомобилей

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более сотни автомобилей столкнулись из-за гололеда в Араратской области республики, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.



ДТП произошло около 08:00 (07:00 по мск) на 2-3-километровом участке автодороги Ереван — Ерасх в районе общин Масиса и Мармарашена.





