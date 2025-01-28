Кремль не комментирует сообщения о поставках Россией истребителей Су-35 в Иран

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14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о поставках Россией истребителей Су-35 Ирану.

«Это я без комментариев оставляю», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

О приобретении Тегераном российских истребителей Су-35 ранее сообщил замначальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал КСИР Али Шадмани. Количество закупленных Ираном истребителей генерал не уточнил.