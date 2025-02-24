Экс-премьер Украины Азаров призвал к открытому суду по преступлениям на «майдане»
14:12 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина должна провести открытый суд по преступлениям на «майдане», на котором будут вынесены приговоры всем организаторам и участникам стрельбы в Киеве. Об этом заявил экс-премьер страны (2010-2014) Николай Азаров.
«Никаких загадок сейчас уже нет о снайперах „майдана“. Вопрос только один — когда, наконец, будет проведено объективное расследование этого жуткого преступления, которое не имеет срока давности по украинскому законодательству, и когда, наконец, состоится открытый суд, который приговорит к необходимому наказанию всех организаторов и участников расстрелов на „майдане“, — написал он в телеграм-канале.
Азаров напомнил, что сразу после госпереворота новыми властями на Украине был принят закон об амнистии, по которому все уголовные преступления, перечисленные в уголовном кодексе страны, подлежали амнистированию для всех участников «майдана».
Генпрокуратура Украины в связи с расстрелом 20 февраля 2014 года возбудила дела «о массовом убийстве мирных граждан», однако до сих пор «дело о снайперах» на «майдане» остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики. При этом, как отмечают украинские СМИ, по факту гибели сотрудников правоохранительных органов к ответственности так никто и не привлекался, в суд дела не передавались, доступ к материалам следствия ограничен.
Ранее член постоянной комиссии по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов заявил, что в организации «майдана» на Украине участвовало Агентство по международному развитию США (USAID). В феврале администрация США фактически приостановила деятельность USAID.
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