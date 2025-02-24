Шесть БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской и Орловской областями
17:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«24 февраля текущего года в период с 14:00 мск до 15:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Орловской областей», — сказали в ведомстве.
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