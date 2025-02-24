Шесть БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской и Орловской областями

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«24 февраля текущего года в период с 14:00 мск до 15:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Орловской областей», — сказали в ведомстве.