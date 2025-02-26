Соглашение Украины с США по ископаемым коснется лишь будущих разработок — Шмыгаль
16:00 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение Киева с Вашингтоном по полезным ископаемым коснется лишь будущих лицензий и разработок, а не текущей добычи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы говорим только про будущие лицензии, будущие разработки», — сказал он в эфире телеканала «Рада», отвечая на соответствующий вопрос.
Шмыгаль также подтвердил, что соглашение не коснется доходов от работы «Нафтогаза» и «Укрнафты».
Помимо этого, премьер проинформировал, что Украина будет вносить в фонд 50% «будущих доходов, полученных от ренты или лицензии на полезные ископаемые, от дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для добычи и транспортировки полезных ископаемых». Он добавил, что США также будут делать взносы в фонд, но не уточнил, какова будет их доля.
Шмыгаль также выступил с утверждением, что Украина будет участвовать в работе фонда вместе с США, хотя ранее западные СМИ сообщали, что контроль над ним будет находиться в руках Вашингтона. «Фонд будет действовать. И все решения [будут] приниматься с согласия обоих участников — правительств Украины и США», — отметил он.
НОВОСТИ
- 17:12 26.02.2025
- США воздержались от участия в антироссийском заявлении ВТО — Reuters
- 17:00 26.02.2025
- Суд БиГ приговорил Додика к году тюрьмы за неподчинение Высокому представителю
- 16:32 26.02.2025
- Масштаб перегрева российской экономики в четвертом квартале не уменьшился — ЦБ
- 16:12 26.02.2025
- Зеленский идеей о «НАТО на Украине» пытается втянуть Польшу в войну — польский генерал
- 15:32 26.02.2025
- Сторонники Трампа хотят изменить конституцию США, чтобы он избирался еще раз — NBC
- 15:12 26.02.2025
- РФ планирует обеспечить к 2030 году стопроцентное покрытие Земли спутниками связи
- 15:00 26.02.2025
- ЕС намерен добывать на Украине графит, чтобы покрыть 10% своих потребностей — Сежурне
- 14:32 26.02.2025
- В ГД внесен проект о праве ФСБ создавать следственные изоляторы — Пискарев
- 14:12 26.02.2025
- Детский сад, общежитие и ряд домов повреждены при атаке дронов на Туапсе
- 14:00 26.02.2025
- Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать