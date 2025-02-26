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Соглашение Украины с США по ископаемым коснется лишь будущих разработок — Шмыгаль

16:00 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение Киева с Вашингтоном по полезным ископаемым коснется лишь будущих лицензий и разработок, а не текущей добычи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы говорим только про будущие лицензии, будущие разработки», — сказал он в эфире телеканала «Рада», отвечая на соответствующий вопрос.

Шмыгаль также подтвердил, что соглашение не коснется доходов от работы «Нафтогаза» и «Укрнафты».

Помимо этого, премьер проинформировал, что Украина будет вносить в фонд 50% «будущих доходов, полученных от ренты или лицензии на полезные ископаемые, от дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для добычи и транспортировки полезных ископаемых». Он добавил, что США также будут делать взносы в фонд, но не уточнил, какова будет их доля.

Шмыгаль также выступил с утверждением, что Украина будет участвовать в работе фонда вместе с США, хотя ранее западные СМИ сообщали, что контроль над ним будет находиться в руках Вашингтона. «Фонд будет действовать. И все решения [будут] приниматься с согласия обоих участников — правительств Украины и США», — отметил он.

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