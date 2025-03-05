Расходы Китая на науку и технику в 2025 году вырастут на 10%
10:32 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай планирует выделить из центрального бюджета на развитие науки и техники в 2025 году свыше 55,7 млрд долларов (398,119 млрд юаней), что на 10% больше показателя 2024 года. Об этом говорится в проекте бюджета, представленном на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
«Собственные расходы центрального бюджета на нужды науки и техники планируются в размере 398,119 млрд юаней с увеличением на 10%, которые будут в приоритетном порядке направлены на фундаментальные исследования, прикладные фундаментальные исследования и на выполнение государственных стратегических задач в сфере науки и техники», — указывается в документе.
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