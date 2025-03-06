Инвестиционное соглашение РФ и Абхазии затрагивалось на встрече Путина и Гунбы — Песков
16:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судьба соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, спровоцировавшего волнения в республике, обсуждалась на прошедшей накануне встречи президента РФ Владимира Путина с избранным главой Абхазии Бадрой Гунбой. По словам пресс-секретаря российского лидера, будут учтены интересы всех сторон.
«Она (тема — прим. ТАСС) затрагивалась. Действительно, будут конструктивные контакты. Будут учитываться интересы всех. Никто не будет обижен. Будет совместная конструктивная работа», — заверил Песков. Он добавил, что в основе такой работы «должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода».
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