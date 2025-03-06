Инвестиционное соглашение РФ и Абхазии затрагивалось на встрече Путина и Гунбы — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьба соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, спровоцировавшего волнения в республике, обсуждалась на прошедшей накануне встречи президента РФ Владимира Путина с избранным главой Абхазии Бадрой Гунбой. По словам пресс-секретаря российского лидера, будут учтены интересы всех сторон.

«Она (тема — прим. ТАСС) затрагивалась. Действительно, будут конструктивные контакты. Будут учитываться интересы всех. Никто не будет обижен. Будет совместная конструктивная работа», — заверил Песков. Он добавил, что в основе такой работы «должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода».