Блокирование Венгрией решений по Украине становится все труднее для ЕС — Каллас
16:32 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блокирование Венгрией решений Евросоюза по помощи Украине становится все труднее для сообщества. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе.
«Да, это становится все труднее, поэтому у нас есть новая инициатива по созданию коалиции большинства, чтобы одна страна не могла блокировать всех», — сказала она.
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