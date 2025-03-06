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Блокирование Венгрией решений по Украине становится все труднее для ЕС — Каллас

16:32 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блокирование Венгрией решений Евросоюза по помощи Украине становится все труднее для сообщества. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе.

«Да, это становится все труднее, поэтому у нас есть новая инициатива по созданию коалиции большинства, чтобы одна страна не могла блокировать всех», — сказала она.

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