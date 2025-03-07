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НОВОСТИ

Трамп предложил лидеру Ирана заключить сделку по ядерной программе республики

16:32 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением о переговорах по ядерной программе исламской республики.

«Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business. Трамп повторил, что «Иран не должен получить ядерное оружие». Он выразил надежду, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

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