США прекращают федеральное финансирование ЮАР - Трамп
18:55 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Южная Африка ведет себя ужасно по отношению к фермерам, которые давно живут в этой стране. Они (власти республики — прим. ТАСС) конфискуют их земли и фермы, и это еще не все. Сейчас это плохое место, и мы прекращаем все федеральное финансирование», — написал он в социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома также заявил, что США готовы предоставить ускоренный путь к гражданству южноафриканским фермерам, которые намерены покинуть страну из соображений безопасности.
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