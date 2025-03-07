США прекращают федеральное финансирование ЮАР - Трамп

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США прекращают все федеральное финансирование ЮАР, обвинив власти этой страны в «ужасном отношении» к фермерам.



«Южная Африка ведет себя ужасно по отношению к фермерам, которые давно живут в этой стране. Они (власти республики — прим. ТАСС) конфискуют их земли и фермы, и это еще не все. Сейчас это плохое место, и мы прекращаем все федеральное финансирование», — написал он в социальной сети Truth Social.



Глава Белого дома также заявил, что США готовы предоставить ускоренный путь к гражданству южноафриканским фермерам, которые намерены покинуть страну из соображений безопасности.





