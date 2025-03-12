ВСУ потеряли в Курской области за сутки более 260 военнослужащих

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки свыше 260 военных на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, десять боевых бронированных машин, 8 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.