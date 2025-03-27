Польша готовит население страны к войне — Politico

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши тратят миллиарды евро на закупку вооружения и приступают к подготовке населения страны к войне. Об этом пишет издание Politico.

В статье отмечается, что Польша стала лидером среди стран НАТО по расходам на оборону в расчете на ВВП — они достигли уровня в 4,7% при действующем целевом показателе в 2%. У страны крупнейшая армия в ЕС, Варшава тратит миллиарды евро на покупку истребителей, ракет, танков, артиллерийских систем. «Теперь прифронтовое государство готовит свое население к войне», — говорится в публикации.

В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что с 2027 года не менее 100 тыс. поляков будут проходить военную подготовку, целью этой программы он назвал создание «армии резервистов». В интервью Politico начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула пояснил, что в отличие от других стран ЕС у Польши как соседней страны с Россией и Белоруссией нет «стратегической глубины территории» для обороны. «Мы соседи с Российской Федерацией и ее союзником Белоруссией, поэтому у нас нет буферной зоны между ними и нами, и у нас есть в распоряжении только ограниченное время для подготовки и ответа», — сказал Кукула.

По его словам, детальный план подготовки резервистов все еще прорабатывается военными и должен быть представлен до конца месяца. Курсы подготовки будут добровольными, за несколько дней их участники должны будут получить базовые знания по гражданской обороне, оказанию первой медицинской помощи и определенные боевые навыки. При желании участники смогут выбрать обучающие программы длительностью в месяц. Граждане с опытом военной службы также смогут воспользоваться специальными курсами по повышению уровня подготовки.

«Первая цель программы — увеличить число и качество резервных сил. Сейчас в стране имеется много резервистов, но их средний возраст уже около 45 лет. Если конфликт или давление на Польшу будет длиться долго, то наличие хорошо подготовленных резервистов будет ключевым фактором, чтобы гарантировать, что они смогут действовать в связке с профессиональными солдатами и силами территориальной обороны. Вторая цель более важная — мы должны подготовить общество к последствиям кризиса, даже если не все прошли военное обучение», — отметил Кукула.

Как отмечает издание, опросы показывают, что планы правительства пользуются поддержкой населения, но эта поддержка не является подавляющей. Кроме того, по одному из опросов лишь 39% поляков готовы принять участие в курсах подготовки.