Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля, окончательно отрешив его от власти. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.

Импичмент поддержали все восемь судей. Для подтверждения импичмента нужны были голоса по крайней мере шести из них.

14 декабря парламент объявил Юн Сок Ёлю импичмент из-за событий военного положения. Депутаты посчитали, что военное положение было введено в нарушение конституции, поскольку для него не было оснований. В частности, Юн Сок Ёля подозревали в том, что он отправил военных в Национальное собрание, чтобы сорвать голосование об отмене военного положения. Сам президент обвинения отвергал.