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Преступность подростков-мигрантов вызывает серьезное беспокойство — Бастрыкин

10:20 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьезное беспокойство, за год число совершенных ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьезную обеспокоенность. Число преступлений, совершенных ими, увеличилось в 2024 году на 8% — с 353 до 381. Причем на 82% возросло число особо тяжких посягательств подростков-мигрантов (с 66 до 120)», — сказал он. Бастрыкин уточнил, что количество убийств, совершенных подростками-мигрантами, выросло с 1 до 7 случаев, зафиксирован факт причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По его словам, они часто совершают преступления «в хорошо сколоченной группе», нападают на прохожих, избивают их, подвергают травле и унижениям ровесников славянской внешности. При этом фиксируют издевательства на камеру мобильных телефонов, выкладывая это в сеть. «Явление молодежной этнической преступности стало отрицательным трендом современности, что вызывает у коренного населения обеспокоенность, несет угрозу общественной стабильности», — подчеркнул Бастрыкин.

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