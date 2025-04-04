Преступность подростков-мигрантов вызывает серьезное беспокойство — Бастрыкин
10:20 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьезное беспокойство, за год число совершенных ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьезную обеспокоенность. Число преступлений, совершенных ими, увеличилось в 2024 году на 8% — с 353 до 381. Причем на 82% возросло число особо тяжких посягательств подростков-мигрантов (с 66 до 120)», — сказал он. Бастрыкин уточнил, что количество убийств, совершенных подростками-мигрантами, выросло с 1 до 7 случаев, зафиксирован факт причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
По его словам, они часто совершают преступления «в хорошо сколоченной группе», нападают на прохожих, избивают их, подвергают травле и унижениям ровесников славянской внешности. При этом фиксируют издевательства на камеру мобильных телефонов, выкладывая это в сеть. «Явление молодежной этнической преступности стало отрицательным трендом современности, что вызывает у коренного населения обеспокоенность, несет угрозу общественной стабильности», — подчеркнул Бастрыкин.
НОВОСТИ
- 11:05 04.04.2025
- Американские компании уже потеряли около $300 млрд прибыли после ухода из РФ — Дмитриев
- 11:00 04.04.2025
- ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье
- 10:32 04.04.2025
- Израиль начал наземную операцию в Эш-Шуджаии на востоке города Газа
- 10:05 04.04.2025
- Пошлины США представляют значительный риск для развития мировой экономики — глава МВФ
- 10:00 04.04.2025
- Трамп выразил уверенность, что и Путин, и Зеленский готовы к сделке по Украине
- 09:32 04.04.2025
- ВОЗ опровергает появление в РФ «новой инфекции»
- 09:20 04.04.2025
- Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента
- 09:05 04.04.2025
- Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за наркотики с 16 до 14 лет
- 09:00 04.04.2025
- За ночь над регионами России сбиты 107 беспилотников
- 20:35 03.04.2025
- Еще больше истребителей F-16 готовятся к отправке на Украину - генерал Каволи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать