Политика Трампа обойдется Франции более чем в 0,5% ВВП - Байру

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут стоить французской экономике более 0,5% ВВП. Об этом заявил в интервью газете Le Parisien премьер-министр Франции Франсуа Байру.

«Политика президента Трампа обойдется Франции более чем в 0,5% ВВП», — сказал Байру.

По его словам, резкое увеличение пошлин, предпринятое американским президентом, грозит сокращением рабочих мест, «экономическим замедлением и прекращением инвестиций». «Дестабилизирующие действия США надолго ослабят мировую экономику», — подчеркнул французский премьер.