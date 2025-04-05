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Политика Трампа обойдется Франции более чем в 0,5% ВВП - Байру

21:00 05.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут стоить французской экономике более 0,5% ВВП. Об этом заявил в интервью газете Le Parisien премьер-министр Франции Франсуа Байру.

«Политика президента Трампа обойдется Франции более чем в 0,5% ВВП», — сказал Байру.

По его словам, резкое увеличение пошлин, предпринятое американским президентом, грозит сокращением рабочих мест, «экономическим замедлением и прекращением инвестиций». «Дестабилизирующие действия США надолго ослабят мировую экономику», — подчеркнул французский премьер.

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