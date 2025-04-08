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Дефицит бюджета РФ за I квартал 2025 г. предварительно составил 2,17 трлн руб. — Минфин

13:05 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке министерства финансов России, по итогам первого квартала текущего года составил 2,17 трлн рублей, что на 1,88 трлн рублей ниже, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается в материалах на сайте Минфина.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2025 года составил 9 050 млрд рублей, что на 3,8% выше объема поступления доходов в первом квартале 2024 года», — говорится в сообщении. Объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 24,5% и составил 11,22 трлн рублей.

Уточняется, что текущий уровень дефицита бюджета, главным образом, обусловлен опережающим финансированием расходов в январе текущего года и не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на текущий год в целом. «При этом в марте текущего года федеральный бюджет сложился с профицитом», — констатировали в Минфине.

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