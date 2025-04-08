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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель

22:40 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель впервые с 7 апреля 2021 г., свидетельствуют данные торгов.

По данным на 22:17 мск, стоимость Brent снижалась на 4,01%, до $61,78 за баррель.

К 22:22 мск Brent торгуется на уровне $61,94 за баррель (-3,76%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года дешевеет на 4,84% — до $58,57 за баррель.

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