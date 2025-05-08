Россия зеркально отвечает на нарушение Украиной режима прекращения огня – МО РФ

14:20 Источник: Интерфакс

Российская армия зеркально отвечает на нарушение Украиной режима прекращения огня, заявило Минобороны РФ в четверг.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - говорится в сообщении министерства.



Украина, несмотря на объявленный режим прекращения огня, не прекратила боевые действия, ВСУ предприняла две попытки прорыва в Курскую область, сообщило Минобороны РФ.

"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.