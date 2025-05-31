Встреча госпожи Акиэ с Путиным очень полезна для действующего премьера Японии Исибы – депутат Судзуки

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акиэ Абэ — вдова японского экс-премьера Синдзо Абэ — сыграла очень важную роль, совершив поездку в Россию и встретившись с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку сама встреча и сказанные на ней слова могут быть полезны действующему премьеру Японии Сигэру Исибе для отношений с РФ. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

«Я думаю, госпожа Акиэ Абэ сыграла очень большую роль. [На встрече] Путин сказал, что японско-российские отношения были хорошими во время премьерства Абэ. Это [будто бы было] передано действующей [японской] администрации. Я думаю, что это был шаг Путина в ожидании прекращения огня [на Украине]», — сказал Судзуки. Он также обратил внимание на мудрость Акиэ Абэ, сказавшей о важности культурных и гуманитарных обменов между двумя странами.

«Премьер-министр Сигэру Исиба хорошо понимает важность отношений Японии и России. И эта возможность (встреча госпожи Акиэ с Путиным — прим. ТАСС) очень полезна для Исибы, и думаю, он хотел бы развить ее в будущем», — добавил депутат. Вместе с тем он выразил сомнения, что через Акиэ Абэ японскому руководству могло быть направлено письменное послание. Однако он обратил внимание, что благодаря этой встрече было передано, что «Путин думает о Японии».