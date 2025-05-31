Встреча госпожи Акиэ с Путиным очень полезна для действующего премьера Японии Исибы – депутат Судзуки
09:30 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акиэ Абэ — вдова японского экс-премьера Синдзо Абэ — сыграла очень важную роль, совершив поездку в Россию и встретившись с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку сама встреча и сказанные на ней слова могут быть полезны действующему премьеру Японии Сигэру Исибе для отношений с РФ. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
«Я думаю, госпожа Акиэ Абэ сыграла очень большую роль. [На встрече] Путин сказал, что японско-российские отношения были хорошими во время премьерства Абэ. Это [будто бы было] передано действующей [японской] администрации. Я думаю, что это был шаг Путина в ожидании прекращения огня [на Украине]», — сказал Судзуки. Он также обратил внимание на мудрость Акиэ Абэ, сказавшей о важности культурных и гуманитарных обменов между двумя странами.
«Премьер-министр Сигэру Исиба хорошо понимает важность отношений Японии и России. И эта возможность (встреча госпожи Акиэ с Путиным — прим. ТАСС) очень полезна для Исибы, и думаю, он хотел бы развить ее в будущем», — добавил депутат. Вместе с тем он выразил сомнения, что через Акиэ Абэ японскому руководству могло быть направлено письменное послание. Однако он обратил внимание, что благодаря этой встрече было передано, что «Путин думает о Японии».
НОВОСТИ
- 09:40 31.05.2025
- WP: Киевские власти попали с переговорами с РФ «в неловкое дипломатическое положение»
- 09:15 31.05.2025
- Мошенники стали использовать новый способ добраться до учетных записей на «Госуслугах» - МВД РФ
- 09:00 31.05.2025
- Трамп собирается еще повысить пошлины на импорт стали в США
- 21:53 30.05.2025
- Польша, Литва, Латвия и Эстония собираются создать укрепления на границе с РФ на глубину 20-40 км
- 20:17 30.05.2025
- Посольство РФ в Лондоне прокомментировало планы королевства создать киберкомандование
- 19:15 30.05.2025
- Верховный суд США разрешил Белому дому отказать в правовом статусе более 500 тыс. иммигрантов
- 17:45 30.05.2025
- Количество включенных в реестр Минюста РФ иноагентов превысило тысячу
- 17:23 30.05.2025
- 25 июня в Москве пройдет ежегодная открытая технологическая конференция GigaConf
- 17:08 30.05.2025
- Сбер предложил организовать обмен технологиями кибербезопасности между российскими компаниями
- 16:40 30.05.2025
- В Москве предотвращен теракт, спецслужбы нашли в одном из парков взрывное устройство - СКР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать