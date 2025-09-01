Около 500 человек погибли, 1 тыс. пострадала из-за землетрясения в Афганистане

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 500 человек погибли, по меньшей мере 1 тыс. пострадала в результате землетрясения в афганской провинции Кунар. Об этом сообщил телеканал RTA со ссылкой на местные власти.

По их информации, многие пострадавшие остаются под завалами, поэтому число жертв может увеличиться.