ВС РФ «разрезали» группировку ВСУ на краснолиманском направлении — Кимаковский

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска «разрезали» украинскую группировку в районе населенного пункта Шандриголово на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», — сказал Кимаковский.