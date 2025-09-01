ВС РФ «разрезали» группировку ВСУ на краснолиманском направлении — Кимаковский
11:20 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска «разрезали» украинскую группировку в районе населенного пункта Шандриголово на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В районе населенного пункта Шандриголово наши войска разрезали группировку противника. Наши силы вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово», — сказал Кимаковский.
