НАТО распалась бы, если бы Германия не увеличила расходы на оборону, считает Мерц

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ спасло НАТО от распада, приняв решение об ослаблении «долгового тормоза» (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) для увеличения расходов на оборону. Такое мнение выразил в воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц,

«Мы по большому счету смогли благодаря нашему решению [о расходах на оборону] сохранить НАТО», — заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF. «Я был на саммите НАТО в Гааге. Если бы мы не изменили основной закон и мы, ФРГ, не были бы готовы тратить 3,5% [ВВП] на оборону и 1,5% на необходимую инфраструктуру, то эта НАТО, возможно, распалась бы в тот же день», — считает канцлер. «Мы это предотвратили», — добавил он.

Лидеры государств НАТО на саммите НАТО в Гааге 24–25 июня согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.