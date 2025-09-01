Украина не упомянута в Тяньцзиньской декларации ШОС
10:20 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тяньцзиньская декларация, принятая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), не содержит упоминания украинского кризиса. Это следует из текста на английском языке, который опубликован МИД Индии и с которым ознакомился корреспондент ТАСС.
Декларация — центральный документ саммита, проходящего в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В ней отражены консолидированные подходы стран ШОС к актуальным региональным и международным проблемам.
В предыдущей — Астанинской — декларации, принятой в 2024 году, также не упоминалась Украина.
