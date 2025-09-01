0
НОВОСТИ

В России на четверть выросло число детей, ставших жертвами IT-преступлений — МВД

12:00 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 5 тыс. детей и подростков стали жертвами преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в России за семь месяцев текущего года, что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«При общем снижении числа жертв информационно-телекоммуникационных технологий (-12,2%), потерпевшими стали более 71 тыс. пенсионеров, что на 0,4% больше, чем годом ранее, и почти 5 тыс. несовершеннолетних. Их количество выросло на 25,2%», — сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в России потерпевшими от противоправных посягательств чаще всего являются люди в возрасте от 25 до 44 лет.

