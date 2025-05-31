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WP: Киевские власти попали с переговорами с РФ «в неловкое дипломатическое положение»

09:40 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим может подвергнуться давлению со стороны Соединенных Штатов, которые будут настаивать на участии его делегации в переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня, даже если Москва предварительно не предоставит меморандум, который требует Украина. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Как она утверждает, «тупиковая» ситуация, с которой столкнулись стороны при согласовании условий по урегулированию украинского конфликта, поставила киевские власти «в неловкое дипломатическое положение».

Газета пишет, что у Украины «мало места для маневра» из-за ее зависимости от военной и разведывательной помощи США. На этом фоне Вашингтон имеет возможность давить на Киев, чтобы он проигнорировал свои требования, которые включают предоставление Россией меморандума перед переговорами и прекращение огня без предварительных условий, и отправил делегацию на переговоры в Стамбуле, намеченные на 2 июня.

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