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Посол России в Дании: Попытки пиратства в открытом море против танкеров с нефтью из РФ будут пресекаться

12:45 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение Данией дискриминационных ограничений в отношении судоходства на Балтике вразрез с международным правом подтолкнет мир к неконтролируемому развитию событий. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью телеканалу TV2 по поводу возможных последствий в случае создания королевством и другими странами препятствий свободе судоходства для осуществления инспекций танкеров так называемого теневого флота.

«Не получится. Россия не будет подыгрывать этим усилиям. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», — отметил посол.

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