Сбер поможет улучшить инвестклимат и упростить покупку активов в Московской области
12:18 18.06.2025
Сбер и Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области заключили соглашение о сотрудничестве для повышения инвестиционной привлекательности региона. Документ подписали начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов и заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.
Соглашение направлено на улучшение делового климата в Подмосковье и поддержку инвестиционной активности. Стороны сосредоточатся на анализе правоприменительной практики и разработке предложений по совершенствованию законодательной базы. Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Сбер предоставит Правительству Московской области доступ к площадке Portal DA, чтобы регион мог размещать там принадлежащие им активы, повышая заинтересованность граждан и бизнеса в инвестициях в Московскую область.
«При поддержке Сбера Подмосковье получит еще один инструмент для работы с бизнесом. Площадка Portal DA, где мы сможем размещать наши объекты с инвестпотенциалом, расширит круг потенциальных инвесторов, которым Московская область сможет предложить свои активы, – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. – Сбер передаст региону свои объекты, находящиеся в Подмосковье, для размещения на Инвестиционном портале Московской области. Такое взаимодействие позволит улучшить инвестиционную привлекательность региона».
Таким образом, Московская область получит дополнительные инструменты для привлечения инвестиций и укрепления своего экономического потенциала.
«Мы продолжаем системную работу по улучшению инвестиционного климата в Московском регионе, совершенствованию его методологической и законодательной базы. Меморандум отражает нашу общую позицию по поддержке предпринимательства и повышению качества среды для ведения бизнеса, – отметил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – Использование цифровых решений Сбера, в частности платформы Portal DA, позволит вывести взаимодействие с бизнес-сообществом на качественно новый уровень. Так, Московская область получит дополнительные инструменты для привлечения инвестиций и укрепления своего экономического потенциала».
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