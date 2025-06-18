ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 315 военнослужащих — МО РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО до 1 315 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 165 военнослужащих, «Запад» — более 220 военнослужащих, «Юг» — до 175, «Центр» — до 490, «Восток» — до 185, «Днепр» — до 80 военнослужащих.