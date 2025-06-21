Сечин указал на научную необоснованность климатического алармизма

14:06

Масштабное внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не окажет ожидаемого эффекта на климат, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме, ссылаясь на позицию ученых. По словам Сечина, отказ основных инициаторов климатической повестки от ее реализации и прекращение льготного финансирования «зеленых» проектов подтверждается объективными данными.

На энергетической панели XXVIII Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» отметил, что концепция «чистого нуля» построена на предположении разрушения климата из-за роста концентрации углекислого газа. Но недавние исследования подтвердили более ранние выводы Нобелевского лауреата Джона Клаузера о доминирующем влиянии облаков на климатические процессы.

«Даже незначительное снижение облачности на высоте менее 2000 м может на несколько процентов увеличить нагрев поверхности Земли солнечными лучами. Этот эффект в несколько раз превышает то влияние, которое могло бы оказать на климат удвоение концентрации углекислого газа в атмосфере», – сообщил Сечин. Он также привел заявления американских физиков Ричарда Линдзена и Уильяма Хэпппера о том, что достижение «чистого нуля» в США к 2050 году позволит избежать повышения температуры только на две сотых градуса по Фаренгейту, а во всем мире – лишь на тринадцать сотых градуса. По мнению Сечина, эффект будет несоизмерим с объемом требуемых затрат.

Глава «Роснефти» назвал неоднозначным тезис о сокращении ледяного покрова, часто используемый сторонниками теории «зеленого перехода». Согласно последним исследованиям китайских ученых, в 2021-2023 годах в Антарктиде отмечен существенный прирост массы льда - по 108 гигатонн ежегодно.

Как полагает Сечин, развивать ВИЭ нужно опираясь на проверенные временем традиционные источники энергии, сохраняя в мире энергобезопасность. Глава «Роснефти» констатировал, что исторически энергопереход был результатом роста межтопливной конкуренции, которая была основана на принципе наибольшей эффективности. Недаром уголь все еще остаётся крупнейшим источником электроэнергии в мире и вторым крупнейшим источником энергии с долей 25% в мировом энергобалансе. «Мировой спрос на этот вид топлива в прошлом году поставил новый рекорд в 8,8 миллиардов тонн, а международные агентства в очередной раз были вынуждены пересмотреть ожидания по пику спроса на него», – подчеркнул Сечин. По его словам, с момента подписания Киотского протокола в 1997 году потребление угля в мире увеличилось на 75%, а после заключения Парижского соглашения в 2015 году - почти на 15%.