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США в отличие от Евросоюза, возвращаются к прагматичной энергетической политике - Сечин

15:07 21.06.2025

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Отмена субсидий для «зеленой энергетики» в США показывает, что Соединенные Штаты, в отличие от Европейского союза, возвращаются к прагматичной политике, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ-2025. Он отметил тенденцию: в США потребление электроэнергии перешло к росту после десятилетия стагнации и новая администрация пересматривает энергетическую стратегию в пользу использования традиционных источников.

В частности, глава США Дональд Трамп недавно подписал ряд указов, выполнение которых должно привести к возрождению угольной промышленности страны. При этом Минэнерго США повысило прогноз по добыче угля в США в 2025 году на 6%.

«Отмена субсидий для «зеленой» энергетики в США показывает, что эта страна, в отличие от Евросоюза, возвращается к прагматичной политике, - сказал Игорь Сечин. - Непродуманная стратегия отказа от традиционной генерации уже привела к тому, что стоимость электроэнергии в Европе сегодня в пять раз выше, чем в США».

Напомним, глава «Роснефти» 21 июня выступил на энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума с ключевым докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».

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