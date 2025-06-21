США в отличие от Евросоюза, возвращаются к прагматичной энергетической политике - Сечин
15:07 21.06.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
В частности, глава США Дональд Трамп недавно подписал ряд указов, выполнение которых должно привести к возрождению угольной промышленности страны. При этом Минэнерго США повысило прогноз по добыче угля в США в 2025 году на 6%.
«Отмена субсидий для «зеленой» энергетики в США показывает, что эта страна, в отличие от Евросоюза, возвращается к прагматичной политике, - сказал Игорь Сечин. - Непродуманная стратегия отказа от традиционной генерации уже привела к тому, что стоимость электроэнергии в Европе сегодня в пять раз выше, чем в США».
Напомним, глава «Роснефти» 21 июня выступил на энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума с ключевым докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».
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