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НОВОСТИ

Начальник военной полиции Суджанского района погиб, задерживая мародеров

15:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара погиб при попытке задержать мародеров в Суджанском районе Курской области. Подозреваемые в убийстве задержаны, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Трагическая новость пришла из Суджанского района: вчера при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара. Подозреваемые в убийстве задержаны», — написал он в своем телеграм-канале.

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