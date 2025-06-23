Начальник военной полиции Суджанского района погиб, задерживая мародеров
15:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара погиб при попытке задержать мародеров в Суджанском районе Курской области. Подозреваемые в убийстве задержаны, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Трагическая новость пришла из Суджанского района: вчера при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара. Подозреваемые в убийстве задержаны», — написал он в своем телеграм-канале.
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