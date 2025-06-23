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НОВОСТИ

Нарышкин вновь отметил, что Сербия поставляет военную продукцию на Украину

17:12 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия поставляет военную продукцию на Украину через предприятия ряда третьих стран, вновь подтвердил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Да, действительно, мы сегодня придали гласности полученную информация о том, что через предприятия ряда других стран произведенная в Сербии продукция, продукция военного назначения поставляется на Украину. Это так», — сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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