В итоговом заявлении саммита НАТО нет слов о необратимости пути Украины в альянс — Сийярто
09:20 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет фразы о том, что Украина находится на необратимом пути в Североатлантический альянс, которая была в заявлении прошлогоднего саммита в Вашингтоне. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на совещании в Нидерландах.
«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в вашингтонской декларации в прошлом году: „Украина находится на необратимом пути в НАТО“. Думаю, что это говорит само за себя. Мы приветствуем это правильное решение. Членство Украины в НАТО было бы равносильно третьей мировой войне, а мы этого очень не хотим», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Гааге, которая транслировалась телеканалом М1.
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