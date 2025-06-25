Президент Финляндии признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб признал, что эпоха доминирования западных стран завершилась и мир движется к новому многополярному порядку.

«Я думаю, мы наблюдаем изменение мирового порядка. Это очень напоминает момент, который имел место после Первой и Второй мировых войн, после холодной войны. <…> Теперь нам нужно разобраться, понять, что время западного доминирования прошло. Мы движемся к мироустройству, которое более многополярно, более беспорядочно, и это означает, по крайней мере для такого государства, как Финляндия, что нам нужны близкие союзники и необходимо работать над укреплением нашей обороны и безопасности», — сказал он по прибытии на саммит НАТО в Гааге.