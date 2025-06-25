Ростех, МАИ и РТУ МИРЭА запускают инженерный класс в московской школе №58
11:38 25.06.2025
На форуме «Инженеры будущего» подписано соглашение о создании непрерывной системы подготовки кадров «школа – вуз – предприятие». В Ростехе сообщили, что с сентября в новой школе №58 (Покровское-Стрешнево) начнет работу инженерный класс с углубленным изучением точных наук.
Вузы-партнеры разработают спецпрограммы инженерно-технического и естественно-научного профиля и будут курировать проекты школьников. Ростех выступит индустриальным партнером и обеспечит взаимодействие с предприятиями Корпорации. По окончании школы выпускники смогут продолжить обучение по целевым инженерным программам в вузах.
«Сегодня в нашей орбите почти 100 школ, 200 инженерных классов. Московская школа № 58 – в этом списке "новичок", на которого мы возлагаем особые надежды. Школа имеет уклон в естественно-научные дисциплины для подготовки будущей инженерной элиты и примет первых учеников в этом году. При нашей поддержке оборудованы классы, где дети смогут экспериментировать и погружаться в мир технологий. В этом им помогут опытные учителя, эксперты ведущих технических вузов и предприятий Ростеха. Наша цель – увлечь детей, показать им, что современная промышленность – это интересно и перспективно», – отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Школа оснащена современными лабораториями и инфраструктурой кампуса. Дети получат возможность участвовать в конкурсах, конференциях и практико-ориентированных проектах в связке с вузами и предприятиями Ростеха.
«Это соглашение — важный шаг в развитии нашей школы, как центра притяжения инженерного образования в Москве. Партнерство с Госкорпорацией Ростех и ведущими техническими вузами дает ребятам четкое понимание, куда можно двигаться дальше», — сказал директор «Школы № 58» Дмитрий Топешкин.
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