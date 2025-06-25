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НОВОСТИ

«Леонардо» Ростеха вышла в финал ежегодного конкурса БРИКС

11:40 25.06.2025

Российская система бронирования авиабилетов «Леонардо» вошла в шорт-лист международного конкурса BRICS Solutions Awards 2025. Сервис отмечен как один из лучших примеров цифровизации авиаотрасли, позволяющий в том числе снижать вредные выбросы.

«Леонардо» помогает авиакомпаниям и аэропортам существенно снизить углеродный след за счет оптимизации бизнес-процессов.

«Повышается средний коэффициент загрузки самолетов до 80–90 %, что сокращает выбросы на одного пассажира на 15–20 %. Оптимизированное время руления и уменьшенное энергопотребление серверной инфраструктуры также вносят вклад в улучшение экологической ситуации", - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Для компании с объемом перевозок в 10 млн пассажиров в год это позволяет ежегодно сокращать выбросы примерно на 50 тыс. тонн CO₂ — что эквивалентно посадке около 1,2 млн деревьев. А для крупных перевозчиков «зеленый» эффект сопоставим уже с несколькими миллионами деревьев.

«Леонардо» создавалась для локализации ключевых ИТ-сервисов в авиаотрасли. Сегодня системой пользуется более 60 российских авиаперевозчиков.

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