«Леонардо» Ростеха вышла в финал ежегодного конкурса БРИКС
11:40 25.06.2025
Российская система бронирования авиабилетов «Леонардо» вошла в шорт-лист международного конкурса BRICS Solutions Awards 2025. Сервис отмечен как один из лучших примеров цифровизации авиаотрасли, позволяющий в том числе снижать вредные выбросы.
«Леонардо» помогает авиакомпаниям и аэропортам существенно снизить углеродный след за счет оптимизации бизнес-процессов.
«Повышается средний коэффициент загрузки самолетов до 80–90 %, что сокращает выбросы на одного пассажира на 15–20 %. Оптимизированное время руления и уменьшенное энергопотребление серверной инфраструктуры также вносят вклад в улучшение экологической ситуации", - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.
Для компании с объемом перевозок в 10 млн пассажиров в год это позволяет ежегодно сокращать выбросы примерно на 50 тыс. тонн CO₂ — что эквивалентно посадке около 1,2 млн деревьев. А для крупных перевозчиков «зеленый» эффект сопоставим уже с несколькими миллионами деревьев.
«Леонардо» создавалась для локализации ключевых ИТ-сервисов в авиаотрасли. Сегодня системой пользуется более 60 российских авиаперевозчиков.
НОВОСТИ
- 12:20 25.06.2025
- Иран не подписывал никаких соглашений о прекращении огня с Израилем — МИД
- 12:05 25.06.2025
- Окно для переговоров с РФ может закрыться в случае новых санкций США — Рубио
- 12:00 25.06.2025
- Силовики задержали в Армении архиепископа Баграта Галстаняна
- 11:47 25.06.2025
- Сбер представил обновленный инструмент для ускорения разработки GigaCode 2.0
- 11:38 25.06.2025
- Ростех, МАИ и РТУ МИРЭА запускают инженерный класс в московской школе №58
- 11:32 25.06.2025
- Президент Финляндии признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу
- 11:20 25.06.2025
- Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова
- 11:15 25.06.2025
- Сбер представил Kandinsky 4.1 Video
- 11:11 25.06.2025
- В GigaChat бизнес-клиентам стала доступна функция рассуждений с доступом к актуальным данным
- 11:05 25.06.2025
- СК Армении обвинил архиепископа Баграта в терроризме с целью захвата власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать